Programas sociales son una inversión para el bienestar de la gente: Lorenia Valles

Hermosillo, Sonora.- Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, reportó que, al bimestre noviembre-diciembre de 2025, cerca de 18.5 millones de mexicanos son beneficiarios de las pensiones para personas mayores, con discapacidad y mujeres de 60 a 64 años de edad y los apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras y Sembrando Vida.

La legisladora sonorense reconoció el esfuerzo del Gobierno de México y del Estado, para continuar con una política de bienestar que ha contribuido a reducir considerablemente la pobreza y las desigualdades sociales. "Actualmente, los ingresos de las familias son más altos debido a que el salario mínimo aumentó 135 por ciento en términos reales desde 2018, así como a los programas sociales federales y estatales".

"La gente está contenta con el gobierno de la Cuarta Transformación porque ahora sí se prioriza su bienestar. Además, es una buena noticia que, por segundo año consecutivo, en 2026, el costo de la canasta básica alimentaria será de 910 pesos, gracias al compromiso de la presidenta de la República y del sector agroindustrial", dijo Valles Sampedro.

Los programas de bienestar siguen transformando vidas y fortaleciendo la economia de millones de familias en México.



La Pensión para el Bienestar de las Personas Mayores -uno de los programas emblemáticos de la Cuarta Transformación- ya beneficia a 13.2 millones de personas.… pic.twitter.com/MP6YnLfwmh — Lorenia Valles (@LoreniaValles_) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui