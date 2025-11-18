Secretaría de Salud en Sonora llama a la prevención en el Mes de la Salud del Hombre

Hermosillo, Sonora.- Para promover la prevención y la atención temprana de los padecimientos que afectan de manera exclusiva o predominante a la población masculina, la Secretaría de Salud de Sonora informa que noviembre es reconocido como el Mes de la Salud del Hombre.

De acuerdo con organismos internacionales como la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), los hombres presentan una menor esperanza de vida que las mujeres y un mayor riesgo de mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles. Asimismo, registran tasas significativamente más altas de fallecimientos por causas externas, como accidentes y homicidios, además de una mayor probabilidad de padecer enfermedades del corazón.

En México, las principales causas de enfermedad entre los hombres incluyen diabetes mellitus, cardiopatía isquémica, cáncer de próstata, enfermedades vasculares y padecimientos hepáticos asociados al consumo de alcohol.

Los problemas de salud más frecuentes varían según el grupo de edad: gastritis en adultos jóvenes; traumatismos y secuelas en la columna en edades intermedias; y crecimiento prostático, hipertensión, diabetes y alteraciones metabólicas en adultos mayores. En todos los grupos persisten factores de riesgo como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.

Ante este panorama, la OMS recomienda cinco acciones esenciales para mejorar la salud masculina: acudir a chequeos médicos periódicos, reducir el consumo de alcohol, dejar de fumar, adoptar una alimentación saludable y practicar actividad física de manera regular.

La Secretaría de Salud en Sonora hace un llamado a todos los hombres a acudir a su unidad de salud más cercana ante cualquier signo o síntoma relacionado con su bienestar. El diagnóstico oportuno y la atención temprana son fundamentales para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

uD83DuDC99 La salud del hombre comienza con la prevención.



Fuente: Tribuna del Yaqui