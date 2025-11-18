Servicio Social en Navojoa: Víctor Román pide ayuda para sufragar gastos médicos

Navojoa, Sonora.- Familiares, amigos y conocidos de Víctor Román Ríos Moreno, de 55 años de edad, hicieron el llamado a la ciudadanía en busca de apoyo, ya que el promotor deportivo se encuentra hospitalizado a causa de una insuficiencia renal crónica.

De acuerdo a los reportes, esta situación médica impide que los riñones de Víctor no funcionen adecuadamente. Sin embargo, los gastos médicos y personales se han disparado y no cuenta con los recursos suficientes para solventarlos, por lo que hicieron el llamado a la población para poder cubrir los costos.

Cabe señalar que Víctor Román no cuenta con sus dos piernas, por lo que utiliza dos pequeños troncos de madera para poder caminar y, a pesar de ello, se logra ganar la vida vendiendo frutas en el Centro de Navojoa; pero también se da el tiempo para promover el béisbol en las comunidades rurales de la ciudad, esto para evitar que los jóvenes caigan en los vicios o la delincuencia.

Este es el número de cuenta de Víctor Román para cualquier apoyo económico

Fuente: Tribuna del Yaqui