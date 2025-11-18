Sonora, la Puerta Logística del Noroeste; avanza red que integra puerto, tren, carreteras, aduanas y aeropuertos

Hermosillo, Sonora.- En el estado de Sonora se registra un avance en la transformación, consolidándose como la Puerta Logística del Noroeste, a partir de una red estratégica que integra puerto, tren, carreteras, aduanas y aeropuertos para conectar al estado con el Pacífico, Estados Unidos y Asia.

Ante esto, la jefa de la Oficina del Ejecutivo Estatal, Paulina Ocaña, destacó que cada uno de los proyectos impulsados por el mandatario estatal, Alfonso Durazo Montaño, responde a una visión integral que fortalece la competitividad de la entidad y convierte a Sonora en un nuevo corredor comercial, con el objetivo y capacidad de atraer mayor inversión y crecimiento económico.

Inversión millonaria

Con una inversión acumulada superior a tres mil 494 millones de pesos, la modernización del Puerto de Guaymas avanza en 13 frentes de obra que incluyen nuevos muelles, rehabilitación de infraestructura, vialidades estratégicas y conexión ferroviaria, permitiendo recibir embarcaciones de mayor calado y ampliar la capacidad logística.

Al norte del estado, el libramiento ferroviario de Nogales moderniza 63 kilómetros de vías y, en materia carretera, la ruta Bavispe–Nuevo Casas Grandes avanza como un enlace clave para mejorar la movilidad regional, fortalecer la integración con Chihuahua y facilitar el acceso a servicios, comercio y turismo en la zona serrana; mientras que la modernización de la Guaymas–Chihuahua, con mil 520 millones de pesos, fortalece la conexión del puerto con el norte del país y abre oportunidades para el turismo y el comercio.

Así mismo, destacó que los aeropuertos de Guaymas y Ciudad Obregón se modernizan con una inversión conjunta superior a mil millones de pesos. En Guaymas se amplía y rehabilita pista, plataforma y torre de control con 449 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui