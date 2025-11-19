Asesinan a mujer frente a sus hijos, levantan suspensión en Mercado de Navojoa y más en Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Sin duda alguna, mantenerte al tanto de lo que ocurre en todo el estado puede resultar difícil y tardado, sin embargo, TRIBUNA te presenta la mejor opción. Se trata del Tribuna Top 3 Sonora, un resumen con las tres noticias más relevantes del día para que siempre estés conectado con la información que está en la agenda estatal. En la edición de hoy miércoles 19 de octubre, conoce los detalles del trágico asesinato de una mujer en Hermosillo.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Sheinbaum se pronuncia sobre construcción de presas

Durante la reciente conferencia, la presidenta Claudia Sheinbaum volvió a ser cuestionada sobre la construcción de las presas del Río Sonora y reiteró que primero se tiene que hacer una consulta ciudadana para ejecutar la obra, aunque destacó que ya están destinados los recursos en el paquete de presupuesto.

Levantan suspensión del Mercado Municipal de Navojoa

Después de realizar recorridos por el inmueble, personal de la Coordinación Estatal y Municipal de Protección Civil en Navojoa levantaron la suspensión en el Mercado Municipal de Navojoa 'Manuel Ávila Camacho', por lo que en los próximos días podría darse la reapertura luego de haber sido clausurado desde el pasado 11 de noviembre.

Mujer es asesinada frente a sus 5 hijos

La noche del martes se vivió un vi0l3nto episodio en Hermosillo, cuando una mujer fue ejecutada a disparos en la colonia Gómez Marín. Tras el suceso, se conoció que cinco niños quedaron en horfandad, ya que el padre de los menores se encuentra preso en estos momentos.

Con Casa Ley, le presentamos los temas de mayor interés y actualidad que están marcando la agenda en nuestro estado. uD83CuDF35uD83DuDCF0https://t.co/dG2fPF5Pma#NoticiasSonora #InformaciónRelevante #CasaLey #Actualidad #SonoraInforma pic.twitter.com/0hxuFuzOVx — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

