Buen Fin 2025 deja aumento del 30 por ciento en ventas en Ciudad Obregón: Canaco

Ciudad Obregón, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Ciudad Obregón aplaudió los resultados obtenidos a nivel nacional y local durante el programa Buen Fin 2025. Sobre los favorables resultados, Gustavo Cárdenas García detalló que los afiliados reportaron un 30 por ciento general de incremento en las ventas.

"Los electrónicos fueron lo que más se vendieron, representando un 60 por ciento de las ventas totales; además de ellos, otros de los que se vieron más beneficiados fueron los giros de muebles, viajes, ropa y calzado, entre otros", mencionó.

Cárdenas García aseguró que durante los días del Buen Fin, aproximadamente el 80 por ciento de los negocios registró un ticket promedio mínimo de tres mil pesos, lo que refleja un comportamiento positivo en el consumo y un incremento en el gasto de los compradores.

Los resultados que tenemos del cuarto día al cierre oficial, solo el 33 por ciento de los comercios se afiliaron en las plataformas digitales; los demás, muchos quedaron sin registrarse", dijo.

Señaló que las ventas en línea experimentaron un repunte del 30 por ciento durante los días del Buen Fin en el país, lo que refleja un aumento significativo en la actividad del comercio electrónico.

Tuvimos una participación del 70 por ciento de los comercios minoristas; esto viene a dar muy buenos resultados en las ventas que tuvimos y el flujo de gente que visitó los locales", recalcó el presidente de Canaco.

Señalaron que para el próximo año buscarán no solo mantener los buenos resultados obtenidos hasta ahora, sino también continuar superando las expectativas establecidas. Con este objetivo, planean implementar nuevas estrategias, fortalecer los procesos internos y promover iniciativas que fomenten la innovación y la eficiencia, asegurando así un crecimiento sostenido y beneficios tangibles tanto para la organización como para sus colaboradores y usuarios.

Fuente: Tribuna del Yaqui