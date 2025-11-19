¡Síguenos!
Ciudad Obregón está preparado para Expo, Festival Tetabiakte y eventos deportivos: OCV

Nubia Verónica Flores Amaya destaca que Obregón cuenta con 35 hoteles, 374 Airbnb y 52 departamentos, lista para albergar varios eventos simultáneos y generar derrama económica

Ciudad Obregón, Sonora.- Nubia Verónica Flores Amaya, presidenta de la Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) Obregón, afirma que la ciudad está preparada para albergar exitosamente varios eventos de gran nivel de manera simultánea.

La representante del sector hotelero en la localidad desmintió y lamentó los comentarios de una influencer veracruzana que habló de su visita a Ciudad Obregón en tono de burla.

No solamente tenemos dos hoteles, como lo mencionaron por ahí; al contrario, tenemos 35 hoteles, tenemos 374 Airbnb, ocho moteles y 52 departamentos, lo que nos da dos mil 748 cuartos disponibles en la ciudad", destacó la representante del sector hotelero en la ciudad.

Señaló que la OCV y el sector hotelero continuarán apoyando incondicionalmente la organización de eventos que se traducen en derrama económica. Durante el último fin de semana de noviembre se realizarán grandes eventos; el día 29 serán el cierre del Festival Tetabiakte, el penúltimo día de la ExpoFest, la función de box entre creadores de contenido titulada 'Tiros de la O' y beisbol de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico con los Yaquis de Obregón recibiendo al equipo de Tucson Baseball Team.

