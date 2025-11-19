¡Síguenos!
Clima en Sonora: LLOVERÁ esta NOCHE de MIÉRCOLES 19 de NOVIEMBRE en Ciudad Obregón

La Conagua está advirtiendo que esta noche de miércoles 19 de noviembre lloverá en Ciudad Obregón; aquí el reporte del clima

Clima en Ciudad Obregón para este miércoles 19 de noviembre en la noche Foto: TRIBUNA / Alejandra Avalos

Ciudad Obregón, Sonora.- Para esta noche de miércoles 19 de noviembre de 2025, las autoridades climatológicas están advirtiendo lluvias para Ciudad Obregón; para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa, conoce el reporte completo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y Servicio Meteorológico Nacional (SMN). TRIBUNA te presenta el pronóstico de The Weather Channel para que no pierdas ningún detalle.

De acuerdo con la información, en Ciudad Obregón, para las 19:00 horas se tendrían chubascos con un 55 por ciento y para las 20:00 horas se tendrán también chubascos; para las 21:00 y 22:00 horas habrá tormentas dispersas con 34 por ciento de probabilidades. Además, para el jueves 20 de noviembre, a las 01:00 y 02:00 horas se tendrán tormentas dispersas con 40 por ciento de probabilidades.

Por su parte, a nivel Sonora, la Conagua reporta que se tendrán lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en las regiones norte, centro, este y sur, además de lluvias con intervalos de chubascos en el nororeste y costa de Sonora para esta noche de miércoles. Asimismo, se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de Sonora. También se prevé viento de 40 a 50 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 60 a 80 km/h en el estado.

El boletín del Servicio Meteorológico Nacional señala: "Durante esta noche y madrugada del jueves, el frente frío número 15 en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, la corriente en chorro polar y un río atmosférico, generarán lluvias puntuales fuertes en Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste y norte) y Sinaloa (norte); chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango".

¿Cómo será el clima para mañana jueves 20 de noviembre en Sonora?

De acuerdo con el pronóstico de la Conagua, se tendrá un cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en Sonora (norte y este), las cuales estarán acompañadas con descargas eléctricas, y podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos. Además, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui

