Efectos del Frente Frío en Sonora HOY 19 de noviembre: Prevén LLUVIAS, bajas temperaturas y NIEVE

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 19 de noviembre de 2025 se anticipa un día de contrastes en Sonora, por lo que quienes salgan temprano o viajen por carretera deberán considerar las condiciones que se presentarán a lo largo de la jornada. Desde frío en zonas serranas hasta lluvias y rachas intensas de viento en distintas regiones, el estado enfrentará variaciones importantes en el clima que podrían afectar la movilidad y la visibilidad. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, el día iniciará con cielo medio nublado que irá aumentando su cobertura conforme avancen las horas. Durante la mañana, se espera un ambiente fresco en la mayor parte del estado, aunque en las zonas montañosas las temperaturas serán frías, e incluso muy frías en las áreas más elevadas donde podrían registrarse heladas.

Así será el clima en Sonora este miércoles. Foto: Conagua

También existe la posibilidad de lluvias aisladas durante las primeras horas, principalmente en el norte y nororiente, lo que podría generar pavimentos húmedos y menor visibilidad en tramos carreteros. En los municipios del norte, como Nogales, Sonoyta y Agua Prieta, las temperaturas matutinas estarán entre los 8°C y 12°C, combinadas con cielos nublados y probabilidad de lluvia ligera. En Hermosillo, el amanecer será templado, mientras que en Puerto Peñasco se mantendrá un ambiente fresco acompañado de nubosidad.

En ciudades como Guaymas, Ciudad Obregón y Huatabampo, la mañana se presentará relativamente estable, aunque con presencia de nubes y posibilidad de chubascos ligeros conforme avance el día.Para la tarde, las condiciones cambiarán de manera más notoria. El ambiente será cálido en el centro del estado y templado hacia el norte, mientras que en la región sur (particularmente la franja que colinda con Sinaloa) se registrará un incremento en las temperaturas, con escenarios más calurosos.

En Sonora, las lluvias podrían intensificarse en el norte y el este, acompañadas de descargas eléctricas que podrían generar aumento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves o encharcamientos en zonas urbanas y rurales.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/5rDc7ZN1DU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 19, 2025

Los vientos serán uno de los factores más relevantes del día. Se esperan rachas de entre 60 y 80 kilómetros por hora en gran parte del estado, impulsadas por corrientes del oeste y suroeste. Estas ráfagas podrían afectar la visibilidad, provocar tolvaneras en caminos rurales y complicar la circulación vehicular. En el resto de la región, el viento se mantendrá entre 10 y 20 kilómetros por hora, pero incrementando hasta 40 kilómetros por hora en algunos puntos.

Durante la noche, las condiciones seguirán inestables. Persistirá el cielo nublado, con lluvias intermitentes en distintas zonas del estado. Además, en las sierras de Sonora existe la posibilidad de caída de nieve o aguanieve. Las temperaturas nocturnas descenderán de forma marcada, especialmente en las regiones serranas donde continuará el ambiente frío o muy frío.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)