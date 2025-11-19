Frente frío y lluvias obligan a la SEC a cancelar clases en municipios de la sierra de Sonora

Hermosillo, Sonora. - La Secretaría de Educación y Cultura en Sonora (SEC) emitió una serie de recomendaciones en las que destaca la suspensión de clases de educación básica en municipios serranos y cerca de Hermosillo, por lluvias y las bajas temperaturas que se pronostican en los próximos días.

De acuerdo a las recomendaciones realizadas por la autoridad educativa, el 20 y viernes 21 de noviembre se recorrerá una hora el horario de entrada en el turno matutino de escuelas públicas y particulares de nivel básico de Arivechi, Arizpe, Bacadéhuachi, Bacerac y Bacoachi.

Por otro lado, la SEC suspendió las clases del turno vespertino del miércoles en Aconchi, Agua Prieta, Arizpe, Bacoachi, Banámichi, Baviácora, Fronteras, Huépac, San Felipe de Jesús, Nacozari y Ures.

Las recomendaciones para hoy y viernes van sustentadas por el pronóstico de un marcado descenso de la temperatura durante dichos días en la región serrana, combinado con vientos y posible caída de aguanieve la noche anterior.

Suspenden clases en algunos lugares de Sonora

A las recomendaciones emitidas se añade permanecer atentos a las indicaciones que realicen las autoridades estatales a través de los canales oficiales de difusión, así como la implementación de medidas preventivas para proteger la salud de la población.

Condiciones meteorológicas

De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua en Sonora, para esta semana se prevén lluvias ligeras a moderadas en gran parte de la sierra de Sonora, lo que provocará un descenso en las temperaturas.

#Opinión | Hoy puedes leer en TRIBUNA a Gustavo Tena con su columna El despertar forzado: Cuando el caos revela la verdad uD83DuDDE3???https://t.co/S0H77HpS82 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 19, 2025

La influencia del frente frío número 15, en interacción con una circulación anticiclónica y la corriente en chorro polar, generará un notable descenso de temperaturas en Sonora, explicó el especialista técnico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Gilberto Lagarda Vázquez.

Fuente: Tribuna del Yaqui