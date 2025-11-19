Hay cinco módulos en Sonora para tramitar la CURP Biométrica del Registro Nacional de Población

Hermosillo, Sonora.- Un total de mil 077 sonorenses han proporcionado sus datos para obtener la CURP Biométrica del Registro Nacional de Población (Renapo), cuyo programa piloto inició en Sonora el pasado primero de agosto.

La Dirección General del Registro Civil Sonora dio a conocer que actualmente existen cinco módulos del Renapo en operación para tramitar la CURP (Clave Única de Registro de Población) Biométrica. Estos se encuentran ubicados en las oficialías de San Luis Río Colorado, Navojoa, Nogales, Ciudad Obregón y en Hermosillo, en la tercera oficialía situada dentro del Centro de Usos Múltiples (CUM).

La titular de la dependencia, Marián Martínez Rodríguez, señaló que, para obtener la CURP Biométrica, es necesario presentar la CURP y la credencial para votar del INE, y acudir personalmente quien desee realizar el trámite.

Una vez recibida la documentación, se efectúa la captura de datos biométricos: fotografía del iris, huellas digitales, firma y fotografía tamaño infantil. Al finalizar, el sistema envía el acuse de recibo directamente al correo electrónico de la persona usuaria.

¿Que es la CURP BIOMÉTRICA?



La CURP Biométrica representa una evolución significativa del sistema de identificación en México, integrando datos biométricos como huellas dactilares, escaneo del iris, fotografía digital y firma electrónica al tradicional código alfanumérico de 18… pic.twitter.com/RW2e5N2g0A — Victor M. Gallegos (@vgallegoscortes) October 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui