Hermosillo tendrá LLUVIAS y FRÍO este miércoles: Así será el clima en Sonora HOY 19 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 19 de noviembre de 2025 se anticipa un cambio importante en las condiciones del clima en Hermosillo, por lo que quienes salgan temprano o tengan actividades al aire libre deberán permanecer atentos. Se prevé un día con cielo cubierto en las primeras horas, incremento de nublados y presencia de lluvia hacia la tarde-noche, lo que podría afectar la movilidad en la capital de Sonora. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Sonora este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con información de The Weather Channel, la mañana iniciará con un ambiente fresco y cielo completamente cubierto. Desde las 6:00 horas, la temperatura se mantendrá alrededor de los 16°C, con viento ligero proveniente del noreste. Conforme avance la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, aunque en ciertos lapsos podrían aparecer algunos claros.

Así será el clima en Hermosillo este miércoles. Foto: Conagua

A partir de las 9:00 horas, el termómetro alcanzará los 19°C, lo que mantendrá un ambiente templado, todavía con niveles bajos de radiación ultravioleta (UV). Cerca del mediodía, el pronóstico marca un ligero incremento en la temperatura, rondando los 21°C, acompañado de una probabilidad de lluvia débil. En este periodo, los vientos cambiarán de dirección, soplando desde el sur con rachas que podrían llegar a los 20 kilómetros por hora.

Durante la tarde, el clima será más variable. Hacia las 14:00 horas el cielo estará parcialmente nuboso, con una sensación térmica que podría subir a los 25°C. Este periodo mantendrá las condiciones más estables del día, aunque sin descartar cambios súbitos, ya que el viento mostrará rachas más notorias provenientes del suroeste. Para las 17:00 horas la temperatura descenderá a 22°C, todavía con nubosidad y sin lluvias significativas.

Será durante la noche cuando el clima se torne más inestable. Después de las 20:00 horas, se pronostica un incremento importante en las precipitaciones, con una probabilidad del 80 por ciento y acumulados que podrían superar los 3 milímetros (mm). Para esta hora, el ambiente será fresco, con 18°C y lluvias de intensidad débil a moderada. Conforme avance la noche, la actividad pluvial aumentará.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/5rDc7ZN1DU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 19, 2025

A las 23:00 horas, se esperan lluvias moderadas con un estimado de hasta 9.6 mm y un descenso en la temperatura hasta los 15°C. El viento será variable, con rachas que podrían alcanzar los 33 kilómetros por hora, generando condiciones de menor visibilidad y posibles encharcamientos. Si tienes previsto manejar o transitar por la ciudad durante estas horas, será importante considerar el pavimento resbaladizo y los posibles retrasos viales.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)