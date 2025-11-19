LLUVIAS y frío en Ciudad Obregón: Así será el CLIMA en Sonora HOY miércoles 19 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Para quienes saldrán temprano este miércoles 19 de noviembre de 2025 en Ciudad Obregón (la cabecera municipal de Cajeme), conocer el pronóstico del clima será clave para tomar precauciones a lo largo del día. Las variaciones de temperatura y la probabilidad de lluvias aumentarán durante la tarde y noche, por lo que se recomienda planificar actividades considerando los cambios previstos. ¡Aquí en TRIBUNA te compartimos toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la plataforma meteorológica The Weather Channel, este miércoles Ciudad Obregón tendrá una mañana con condiciones parcialmente estables, mientras que por la tarde se anticipa un incremento en la nubosidad y lluvias intermitentes que se extenderán hasta la noche. Durante las primeras horas, el cielo se mantendrá parcialmente nublado con temperaturas alrededor de los 19°C a 20°C.

Clima en Ciudad Obregón HOY miércoles 19 de noviembre. Foto: Conagua

Los vientos serán muy ligeros desde el noreste con velocidades entre tres y seis kilómetros. Hacia media mañana, alrededor de las 8:00, se prevé una combinación de nubes y claros, acompañada de un ligero aumento en la temperatura que alcanzará los 21°C. Para el mediodía, el termómetro podría subir hasta los 27°C, con cielos parcialmente despejados y un índice de rayos ultravioleta (UV) moderado.

Advierten lluvias en la TARDE en Cajeme

La situación cambiará en la tarde. A partir de las 14:00 se espera lluvia débil con una probabilidad cercana al 40 por ciento, acompañada de viento proveniente del sur que podría intensificarse con rachas de hasta 34 kilómetros por hora. La temperatura rondará los 26 °C. Hacia las 17:00 la precipitación podría aumentar, alcanzando una probabilidad del 70 por ciento. El ambiente será más fresco, alrededor de 22°C a 23°C, con lluvias ligeras que podrían mantenerse de forma intermitente.

#PronósticoDelTiempo para el noroeste y norte de #México, durante las próximas tres horas. pic.twitter.com/5rDc7ZN1DU — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 19, 2025

Se recomienda precaución al conducir y considerar paraguas o impermeable si se planean actividades fuera de casa. Por la noche, el clima será inestable. Entre las 20:00 y las 23:00, Ciudad Obregón podría enfrentar lluvias débiles constantes con probabilidades que alcanzan hasta el 80 por ciento. La temperatura descenderá a valores entre 19 °C y 21 °C, acompañada de sensación térmica similar y vientos moderados del sur.

Las condiciones apuntan a una noche húmeda, con acumulados ligeros de lluvia que podrían continuar hasta la madrugada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)