Mesa Cáncun: SRE anuncia que Sonora está por superar las 100 mil emisiones de pasaporte en el año

Hermosillo, Sonora.- La delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Sonora está a punto de llegar a la emisión de 100 mil pasaportes y consolidando a Hermosillo como el principal punto de atención ciudadana en el estado.

En reunión de la titular de esa delegación, Karina Zárate Félix, con integrantes de la Mesa Cancún, dio a conocer que en lo que va del año se han entregado más de 98 mil pasaportes, una demanda que refleja no sólo el interés creciente de los sonorenses, sino también de solicitantes provenientes de otras entidades del país.

"La oficina central en Hermosillo registra hasta 500 atenciones diarias, entre trámites de pasaporte, asesoría consular y orientación sobre procesos de movilidad internacional. Además, la SRE en Sonora opera oficinas regionales en Puerto Peñasco, Nogales, Agua Prieta, Caborca, Guaymas, Navojoa y Cajeme, lo que permite ampliar la cobertura y reducir tiempos de espera para quienes requieren documentación oficial o apoyo consular", detalló.

Mesa Cancún

Sobre las renovadas instalaciones en la capital, reconoció que han contribuido significativamente a mejorar la experiencia del usuario, con espacios más accesibles, mayor capacidad operativa y atención con enfoque para personas con discapacidad y sus familias.

Además de la emisión de pasaportes, detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece servicios como protección consular, acompañamiento en casos de violaciones a derechos, traslado de restos, gestión de pensiones alimenticias en el extranjero, búsqueda de personas y apoyo ante robo o extravío de documentos.

Finalmente, Karina Zarate mencionó que el pasaporte mexicano puede ser utilizado en 160 países en el mundo y recalcó, como hoy en día la cita para ese documento se realiza en un tiempo estimado de un día.

"Quien desee tramitar su pasaporte mexicano puede hacerlo a través de estas vías: llamada y WhatsApp al: 55 89 32 48 27, al 01800 8010 773 o por el portal oficial de la SRE: citas.sre.gob.mx", declaró.

En el caso de robo o extravío del pasaporte, se debe levantar una denuncia ante la autoridad competente, ya sea fiscalía o ministerio público, y con ese documento, se podrá realizar la reposición del pasaporte sin contratiempos en cualquier parte del país.

