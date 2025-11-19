Proponen crear una 'Dirección de Bacheo' en Navojoa para atender crisis de infraestructura vial

Navojoa, Sonora.- Sin duda alguna, uno de los principales reclamos de la ciudadanía es el estado de las calles en el municipio de Navojoa, por lo que regidores solicitaron la creación de una 'Dirección de Bacheo', con el objetivo de brindar una atención especializada y exclusiva hacia este problema.

De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología (SIUE), aproximadamente el 60 por ciento del pavimento en la ciudad se encuentra desgastado; por ello resulta de vital importancia continuar con los trabajos de bacheo y recarpetización para abatir este rezago.

La propuesta

Durante la Sesión de Cabildo, el regidor Víctor Félix Karam, propuso la creación de una nueva dirección en el Ayuntamiento de Navojoa, con el propósito de que durante el ejercicio presupuestal 2026 se destine un mayor recurso en la mejora de la infraestructura vial y que exista personal que diariamente se enfoque en rehabilitar las calles.

En este momento tenemos una crisis en el tema de infraestructura vial; los baches generados por las lluvias están ocasionando demasiados problemas y ahorita nos encontramos totalmente rebasados… Yo quiero proponer para el siguiente Presupuesto de Egresos que se asigne una partida para que se pueda contar con una Dirección de Bacheo, que sea su único trabajo", manifestó el edil.

Por su parte, el alcalde Jorge Alberto Elías Retes señaló que actualmente no se ha descuidado el tema del bacheo; sin embargo, se cambió la estrategia por parte de SIUE para repararlos.

El munícipe explicó que dicha estrategia consiste en el recubrimiento del bache con concreto hidráulico, lo cual garantiza una mayor durabilidad, contrario al asfalto; sin embargo, la molestia ciudadana radica en los seis días que tienen que esperar para que el área seque por completo, por lo que pidió la comprensión de la ciudadanía.

La experiencia con asfalto es que es poca su duración y con el concreto estamos pensando que el trabajo tendrá una duración de 25 años… Cuesta más y es más lento, pero quedará mejor y se ve parejito con el pavimento, mientras que el asfalto tiende con el tiempo a desnivelarse", expresó el alcalde.

Se espera que en los próximos días, las autoridades continúen con los trabajos de rehabilitación de calles para mejorar la movilidad en la ciudad.

Elías Retes puntualizó que se buscará contratar a una cuadrilla de 40 trabajadores para que se dediquen exclusivamente a los trabajos de bacheo, así como la compra de nueva maquinaria, la cual permitirá darle mayor celeridad a los trabajos de rehabilitación en las vialidades. El 60 por ciento del pavimento en el municipio de Navojoa se encuentra deteriorado debido a las lluvias y la presencia de baches.

