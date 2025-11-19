Sur de Sonora: Rickettsia da tregua en la región del Mayo con un caso reciente

¡Síguenos!
El sur de Sonora reporta en un mes solo un caso de rickettsia, pero suma 23 contagios y más de 15 fallecimientos en 2025

Navojoa, Sonora.- De acuerdo al Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud Pública, durante el último mes se ha registrado solo un caso de rickettsia en la región del Mayo, situación que ha comenzado a dar un 'descanso' a los pobladores del sur de Sonora.

Hasta el momento se han confirmado 23 casos de rickettsia en la región del Mayo en lo que va del año, donde lamentablemente más de 15 personas han perdido la vida a causa de la mordedura de una garrapata.

La Dirección de Salud Municipal en Navojoa hizo el llamado a la población a reportar algún caso en particular donde se registre la presencia de garrapatas, así como la sobrepoblación animal para que personal de Salud Pública pueda acudir a realizar un cerco sanitario, limpiando y fumigando el área.

De igual manera, se exhortó a los dueños de las mascotas a llevar a sus animales al Centro de Atención Animal o a estar atentos al calendario de esterilizaciones gratuitas, para evitar que la sobrepoblación animal continúe incrementándose.

Según el Informe, Navojoa registra seis casos y seis defunciones, Etchojoa con cinco muertes, Benito Juárez con tres defunciones, Huatabampo con un caso y una defunción, mientras que Álamos con solo un caso.

