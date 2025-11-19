Hermosillo, Sonora.- Este miércoles 19 de noviembre de 2025, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio a conocer avances sobre la tragedia sucedida en la tienda Waldo's del centro de Hermosillo, la cual dejó 24 personas sin vida, entre ellas seis menores de edad, y más de una docena de lesionados. El mandatario informó que ante los hechos se planteó una reestructura al sistema estatal y los sistemas municipales de Protección Civil, para que los hechos del pasado 1 de noviembre jamás vuelvan a ocurrir.

Mediante un video difundido en sus redes sociales, señaló que ha escuchado las demandas y propuestas que nacen de una sociedad consciente, conmovida y solidaria ante la tragedia. "Como a todas y todos ustedes, me duele la pérdida de los proyectos, sueños y anhelos de quienes ya no están. Cada una de esas historias nos exige hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar tragedias parecidas".

Tragedia Waldo's Hermosillo: Alfonso Durazo anuncia reestructuración de Protección Civil en Sonora

Dijo que ante eso se propone replantear estructuralmente el funcionamiento de Protección Civil; "en su momento, convocaré a los distintos sectores de la sociedad civil para que participen con su experiencia y sus propuestas en el rediseño de la política de Protección Civil de la entidad". Durazo Montaño dio a conocer que el pasado 13 de noviembre presentó al Congreso de Sonora la propuesta de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto 2026, donde se contempla un incremento sustancial para Protección Civil. Es decir, pasará de 96 millones de pesos ejercidos en 2025 a 152 millones para el próximo año.

"Mejorar el modelo institucional de Protección Civil no sólo es una forma de honrar la memoria de las víctimas, es garantizar sobre todo la no repetición, es profesionalizar a su personal y convertirlo en un ejemplar servicio civil de carrera", afirmó. Aseveró que es necesario reforzar mecanismos de inspección, supervisión y cumplimiento regulatorio para prevenir riesgos; es generar una coordinación interinstitucional y de rendición de cuentas con sanciones claras a quienes incumplan la normatividad.

Por último, el mandatario aseveró que, desde la responsabilidad pública que el pueblo de Sonora le confirió, está empeñado y totalmente comprometido a tomar las acciones que sean necesarias para fortalecer el sistema de Protección Civil. "Por ello, les puedo decir, ni impunidad ni encubrimiento, verdad, justicia, reparación, pero sobre todo, no repetición. Gracias siempre por su atención”, finalizó.

Hoy reitero mi absoluto compromiso con las víctimas de la tragedia de Waldo’s y sus familias.



El dolor colectivo que ha surgido tras este hecho nos obliga a actuar con determinación.



Estamos impulsando un aumento al presupuesto de Protección Civil para fortalecer y reforzar… pic.twitter.com/CbAOZUBeJB — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 19, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui