Así estará el clima en Ciudad Obregón HOY 2 de noviembre: Día soleado y sin LLUVIAS

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció este domingo 2 de noviembre de 2025 con un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar las primeras horas del día. El cielo se mantiene despejado desde la madrugada y así continuará a lo largo de la jornada, sin señales de lluvia o nubosidad importante. Será un día estable, con una temperatura agradable por la mañana y un aumento gradual del calor hacia el mediodía y la tarde. Aquí más detalles del clima en Cajeme.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer trajo temperaturas alrededor de 18°C y viento muy ligero del noreste, de entre cuatro y nueve kilómetros por hora. El ambiente fresco se mantendrá durante las primeras horas del día, mientras el índice de rayos ultravioleta (UV) permanecerá en niveles bajos, lo que favorece realizar actividades al aire libre sin riesgo de exposición solar excesiva.

Así estará el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Hacia las 8 y 9 de la mañana, el termómetro comenzará a subir hasta los 26°C, manteniendo un cielo completamente despejado y una sensación térmica agradable. La intensidad del viento se mantendrá baja, variando de dirección norte a oeste conforme avance el día.

Durante la tarde, el calor se hará presente en Ciudad Obregón. Entre las 11 de la mañana y las 2 de la tarde, la temperatura alcanzará su punto más alto con valores cercanos a los 35 grados, aunque la sensación térmica será ligeramente menor, de unos 33°C. El cielo permanecerá soleado, con un índice UV medio entre cuatro y cinco, por lo que se recomienda usar protección solar si se planea estar al aire libre.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 05:31 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. ?? pic.twitter.com/0eQL077X85 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 2, 2025

El viento, proveniente del oeste, aumentará levemente su velocidad con rachas de hasta 22 kilómetros por hora, aportando algo de frescura al ambiente. Al llegar la tarde-noche, la temperatura descenderá de forma gradual. Hacia las 5 de la tarde, el ambiente será más templado, con 32°C y sensación térmica de 31. Posteriormente, alrededor de las 8 de la noche, el termómetro marcará 25 grados, manteniendo un cielo despejado y condiciones estables, sin posibilidad de lluvias.

Ya entrada la medianoche, el clima se tornará más fresco, con una temperatura promedio de 23°C, cielo despejado y viento débil del noroeste. El índice UV permanecerá en nivel bajo, lo que garantiza una noche serena, con una sensación térmica de 24°C y sin cambios importantes en el viento.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)