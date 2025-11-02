Clima en Sonora HOY domingo 2 de noviembre: Conagua advierte mañana FRESCA y tarde CALUROSA

Hermosillo, Sonora.- El primer domingo de noviembre 2025 llega con condiciones estables en todo el estado de Sonora. A diferencia de otros estados del país, donde el Frente Frío número 12 provocará lluvias y descenso de temperaturas, el territorio sonorense disfrutará de un día mayormente despejado y cálido. Desde el amanecer, el cielo se mantendrá despejado y con un ambiente fresco, especialmente en zonas serranas y fronterizas, ideal para quienes madrugan o realizan actividades al aire libre. ¡Aquí el pronóstico completo!

Conoce el pronóstico del clima en Sonora para este domingo 2 de noviembre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este domingo 2 de noviembre, las temperaturas mínimas se registrarán en municipios como Agua Prieta y Nacozari de García, con valores que rondarán los 9 a 12°C, mientras que en Hermosillo y Caborca se espera un amanecer entre 16 y 18°C. En la región costera, Puerto Peñasco tendrá un ambiente templado, con 20°C al inicio del día.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Durante la tarde, el clima será mayormente caluroso y seco en gran parte del estado. Las máximas alcanzarán los 36°C en Hermosillo, 35°C en Caborca, Ciudad Obregón y Huatabampo, mientras que en Heroica Guaymas y Villa Pesqueira se prevén entre 32 °C y 33 °C. En municipios del norte como San Luis Río Colorado, Sonoyta y Nogales, el termómetro oscilará entre 30 °C y 34 °C, con vientos suaves del noroeste que podrían registrar rachas de hasta 35 kilómetros por hora.

Por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, manteniendo un ambiente fresco, especialmente en zonas altas. El cielo continuará despejado, por lo que no se pronostican lluvias, por lo que se espera una jornada tranquila en todo el territorio estatal.

Clima en el resto de México

Mientras el noroeste del país disfruta de cielos despejados, el Frente Frío número 12 avanza sobre el Golfo de México, provocando lluvias muy fuertes en Veracruz y Oaxaca, así como evento de 'Norte' con rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora en costas de Tamaulipas y Veracruz. La masa de aire frío asociada continuará ocasionando un descenso de temperatura en entidades del norte, noreste, centro y oriente del país.

En contraste, los estados del Pacífico norte y centro, como Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, seguirán con ambiente caluroso por la tarde y sin probabilidad de precipitaciones.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)