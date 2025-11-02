Clima en Sonora: ¿Lloverá HOY DOMINGO en la NOCHE en Ciudad Obregón? Se espera FRENTE FRÍO

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Tienes planeado salir esta noche de hoy domingo 2 de noviembre de 2025 en Ciudad Obregón? Es mejor que revises el pronóstico del clima para que las lluvias no te tomen por sorpresa. TRIBUNA trae para ti el último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para conocer las condiciones climatológicas.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, para hoy en la noche no se esperan precipitaciones en ninguna de las regiones de Sonora, por lo cual en Ciudad Obregón tampoco se esperan lluvias para las próximas horas. Lo que sí se advierte es un ambiente de frío a fresco sobre municipios de la región montañosa del estado de Sonora con valores que oscilen entre los 5 y los 15°C al amanecer. Por otra parte, en el pronóstico en general se da a conocer que se espera un nuevo frente frío que se aproximará al noroeste del país durante los días 7 y 8 de noviembre, generando un descenso en las temperaturas y rachas de viento moderadas, esto según información compartida por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Las condiciones del tiempo en Ciudad Obregón

Para hoy en la noche, domingo 2 de noviembre de 2025, en Ciudad Obregón se espera un cielo mayormente despejado, esto de 19:00 a 23:00 horas, solo con una baja probabilidad del dos por ciento de que se registre alguna precipitación. La temperatura variará entre los 22°C y 26°C con poco viento y nubosidad del 25 por ciento. En cuanto al amanecer de este lunes 3 de noviembre, se pueden esperar temperaturas de no menos de 20 grados con cielos despejados, esto de 00:00 a 06:00 horas, también sin probabilidades de lluvia.

¿Cómo será el clima para mañana 3 de noviembre de 2025 en el resto de Sonora?

Según el SMN, se espera un cielo despejado durante el día, sin lluvias para el estado de Sonora. Por la mañana, ambiente fresco y frío en sierras de Sonora, y durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Por otra parte, se espera un viento de dirección variable de 5 a 15 kilómetros por hora (km/h) con rachas de hasta 35 km/h. Recuerda consultar TRIBUNA durante el día, tarde y noche para no perderte el pronóstico actualizado del tiempo.

Se pronostican #Lluvias muy fuertes para regiones de #Veracruz y #Oaxaca, durante esta noche y la madrugada del lunes. Más información en ??https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/d8Xv5iIzH1 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui