Durazo comparte ACTUALIZACIÓN por explosión de Waldo's en Hermosillo; promete no dejar solas a las víctimas

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, habló en un video compartido en redes sociales de la explosión de la tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo, señalando que no dejará solas a las víctimas; cabe señalar que este accidente dejó 23 personas sin vida y tres lesionados se mantienen en diferentes hospitales recibiendo atención médica.

El titular del Ejecutivo en Sonora afirmó que se continúa acompañando a todas las familias afectadas: "Estamos en contacto directo con cada una de las familias brindando todo el apoyo necesario, en los servicios funerarios y traslados". El mandatario indicó que de momento dos cuerpos permanecen sin ser reclamados, por lo que siguen trabajando para su identificación. "En cuanto a la atención médica, 15 personas fueron ingresadas a distintos hospitales; de ellas, 12 han sido dadas de alta y tres continúan hospitalizadas".

#Sonora | El gobernador de Sonora reitera que ninguna familia de las víctimas quedará sola

Durazo Montaño dijo que se ha ofrecido la posibilidad de recibir atención en los hospitales que ellas decidan, esto respetando la opinión de los médicos. "El Gobierno del Estado brindará todas las facilidades para garantizar la mejor atención posible. Desde el primer momento activamos una ruta integral de apoyo". Explicó que cada familia afectada ha contado con el apoyo y acompañamiento personal de los integrantes de su gabinete, quienes están supervisando los servicios y apoyo en coordinación con los tres niveles de gobierno. También a las víctimas se les está dando atención psicológica y legal.

El gobernador fue enfático al señalar que ninguna familia enfrentará sola este dolor. "El Gobierno del Estado está con ustedes y todo nuestro pueblo se mantiene también unido en solidaridad, empatía y respeto. Quiero decirles con toda claridad: ninguna familia está sola. A todas y a todos los sonorenses les pido que mantengamos la solidaridad y el respeto en este momento de profundo dolor. Nuestra prioridad es y seguirá siendo cuidar de las víctimas, de sus familias y de quienes aún luchan por recuperarse".

Explosión en Waldo's Hermosillo: Incendio fue ocasionado por un generador eléctrico, dice FGJES

El incendio fue ocasionado por la falla de un generador eléctrico, de acuerdo a las primeras investigaciones realizadas por la Fiscalía General de Justicia de Sonora (FGJES). El fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, precisó que el fuego inició en la subestación eléctrica subterránea que recorría parte de la tienda y que pertenecía a la misma. Cabe señalar que las investigaciones siguen.

#Seguridad | Explosión en Waldo's Hermosillo: Incendio fue ocasionado por un generador eléctrico, dice FGJES





Fuente: Tribuna del Yaqui