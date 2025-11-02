Hermosillo domingo 2 de noviembre: Pronostican cielo despejado y ambiente cálido durante el día

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo inicia este domingo 2 de noviembre de 2025 con un cielo despejado y temperaturas agradables que acompañarán a los habitantes durante gran parte del día. Las condiciones meteorológicas indican un ambiente estable y soleado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda mantenerse hidratado durante las horas de mayor calor. Aquí el pronóstico del clima para que nada interrumpa tu jornada.

Así será el clima en Hermosillo este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la mañana comenzará con un sol brillante y temperaturas que rondarán los 19 a 25°C. El viento será ligero, proveniente del noreste, con ráfagas de entre ocho y 21 kilómetros por hora, lo que permitirá disfrutar de una sensación térmica cómoda. El índice de radiación ultravioleta será bajo durante las primeras horas del día.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Hacia el mediodía y la tarde, Hermosillo registrará un aumento de temperatura, alcanzando máximos de 35°C alrededor de las 14:00 horas. La sensación térmica será cercana a los 33 grados, con viento calmo que cambiará ligeramente de dirección hacia el noroeste y posteriormente al oeste, manteniendo rachas suaves entre 4 y 22 kilómetros por hora. Durante estas horas, el índice UV será medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar para quienes permanezcan al aire libre.

El cielo permanecerá despejado, lo que permitirá disfrutar de la luz solar directa durante gran parte de la jornada. Al llegar la noche, las condiciones se mantendrán estables, con un descenso gradual de la temperatura a 28 grados a las 20:00 horas y hasta 25°C a las 23:00 horas. La sensación térmica se sentirá ligeramente más fresca, entre 26 y 27 grados.

El viento soplará desde el noreste y noroeste, con ráfagas suaves de entre dos y 19 kilómetros por hora. Los cielos permanecerán despejados, y el índice de radiación ultravioleta será nulo, ofreciendo condiciones seguras para actividades nocturnas al aire libre.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 05:31 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. ?? pic.twitter.com/0eQL077X85 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 2, 2025

En conclusión, la ciudad de Hermosillo disfrutará este domingo de un día mayormente soleado, con temperaturas cálidas durante la tarde y noches templadas. Los habitantes pueden aprovechar las condiciones climáticas para paseos, ejercicio al aire libre y actividades recreativas, tomando precauciones básicas como hidratación y protección solar durante las horas de mayor intensidad solar. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)