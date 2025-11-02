Sheinbaum lamenta SINIESTRO en Hermosillo y envía apoyo a familias de las víctimas

Ciudad de México.- Tal como te informamos en TRIBUNA, la tarde de este sábado, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo de emergencia en el Centro de Hermosillo, luego de que se reportara una explosión y posterior incendio al interior de la tienda Waldos, ubicada sobre la calle Doctor Noriega, entre Juárez y Matamoros. El siniestro generó una fuerte movilización de cuerpos de rescate y conmoción entre los habitantes de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron el sábado 1 de noviembre alrededor de las 16:00 horas, cuando una explosión sacudió el área comercial y provocó un incendio que rápidamente se extendió por el establecimiento. Vecinos y comerciantes cercanos señalaron que el fuego alcanzó gran intensidad en cuestión de minutos, lo que obligó a la intervención inmediata de elementos de Bomberos de Hermosillo, Cruz Roja Mexicana, Policía Estatal (PESP), Guardia Nacional, Sedena y Protección Civil.

#Seguridad | Descartan atentado en la explosión que dejó 23 muertos y varios heridos en Hermosillo uD83DuDEA8uD83DuDEABhttps://t.co/HK6XyEgrMX — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 2, 2025

El Gobierno del Estado, encabezado por Alfonso Durazo Montaño, confirmó que se mantiene activo un operativo de atención integral a las víctimas y familiares, coordinado por la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV). Dicho organismo desplegó personal multidisciplinario especializado en apoyo psicológico, jurídico y social, con el propósito de brindar acompañamiento a las personas lesionadas y a los deudos de quienes perdieron la vida.

Claudia Sheinbaum se pronuncia por siniestro en Hermosillo

En medio de esta tragedia, la primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, expresó sus condolencias a través de la red social X (antes Twitter). En su mensaje, manifestó su solidaridad con las víctimas y sus seres queridos, además de señalar que ya estableció comunicación directa con el gobernador Durazo para coordinar el envío de apoyo federal.

He estado en contacto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, para apoyar en lo que se necesite. Instruí a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para que envíe equipo de apoyo a fin de atender a los familiares y heridos", dijo la mandataria Sheinbaum la noche del sábado.

Claudia Sheinbaum se pronuncia por siniestro en Hermosillo. Foto: Twitter

El incendio en la tienda Waldos del Centro de Hermosillo ha dejado, hasta el momento, 23 de personas fallecidas y 12 más lesionadas, cuyas identidades ya fueron confirmadas por las autoridades del estado. El Gobierno de Sonora continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del siniestro, aunque versiones preliminares apuntan a una posible falla en un generador eléctrico como origen del estallido.

El área permanece bajo resguardo mientras peritos y especialistas en siniestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) trabajan en la recopilación de evidencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui