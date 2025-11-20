Bajas temperaturas en Hermosillo: Así será el CLIMA en Sonora HOY jueves 20 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Comienza este jueves 20 de noviembre con precaución: Hermosillo tendrá una jornada de cambios ligeros en la temperatura y condiciones de cielo que podrían influir en tus actividades desde las primeras horas. Antes de salir a trabajar, llevar a los niños a la escuela o planear traslados durante la tarde, conviene revisar cómo se moverá el clima a lo largo del día para evitar imprevistos y aprovechar las horas más frescas. ¡Conoce más detalles sobre el tiempo en la región!

Así será el clima en Hermosillo este día

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los datos de The Weather Channel, Hermosillo vivirá un día mayormente estable, con amanecer frío, tarde templada y noche nuevamente fresca. La mañana iniciará con temperaturas frías, alrededor de los 13°C entre las 6:00 y las 7:00. A esa hora, el cielo estará completamente despejado y la sensación térmica será prácticamente igual al valor marcado.

Así será el clima en Hermosillo este jueves. Foto: Conagua

El viento será muy ligero desde el norte y noreste, lo que permitirá un ambiente estable y sin ráfagas relevantes. Hacia las 8:00 y 9:00, el sol tomará fuerza, elevando la temperatura a 14 y 16°C, respectivamente. Cerca de las 11:00 se presentará un ligero cambio, ya que el cielo alternará entre nubes y claros, dando paso a una sensación un poco más templada, alrededor de los 19°C. El viento aumentará ligeramente desde el oeste, aunque sin representar riesgo.

Este mismo patrón continuará hasta las 14:00, cuando la temperatura alcanzará uno de sus picos del día, llegando a 21°C con una combinación de sol y nubes. El índice UV subirá a nivel medio, por lo que sí se recomienda usar bloqueador, especialmente si vas a estar en exteriores durante varios minutos. Para las 17:00, el cielo volverá a despejarse casi por completo, dejando una tarde soleada y agradable con 20°C. El viento del suroeste seguirá presente, aunque de forma moderada.

A partir de las 20:00 regresará un ambiente más fresco, con cielo despejado y 17°C, ideal para actividades nocturnas siempre que lleves una capa ligera. Hacia las 23:00 la temperatura bajará a cerca de 14°C, manteniendo el cielo totalmente despejado y un viento suave desde el noreste. El índice UV se mantendrá en cero durante toda la noche, sin necesidad de protección adicional.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)