Ciudad Obregón: Tecmilenio fortalece vínculos con empresarios y presenta programas de formación y talento

Ciudad Obregón, Sonora.- En el marco de la Cuarta Sesión del Consejo Empresarial del Tecmilenio, en el cual participaron directores generales, CEO's y representantes de diferentes sectores empresariales, la mencionada institución educativa fortaleció relaciones y estrechó lazos con este sector de la sociedad.

Durante la reunión, los participantes abordaron temas relacionados con las necesidades más apremiantes en el sur del estado de Sonora en materia de demanda profesional, esto con el objetivo de adecuar su portafolio en materia de oferta educativa.

En este encuentro, también abordó tópicos como el denominado 'Soluciones Empresariales', las mismas que han sido desarrolladas por la Vicerrectoría de Educación Abierta y Organizaciones, diseñadas para responder a las necesidades de capacitación y desarrollo del talento en las empresas de la región.

Durante la reunión se presentaron los proyectos institucionales que buscan fortalecer la relación entre la academia y la iniciativa privada; entre ellos destacó la invitación a que los consejeros formen parte de la primera generación en cursar y certificarse en Psicología Positiva, uno de los ejes centrales del modelo educativo de Tecmilenio.

Fuente: Tribuna del Yaqui