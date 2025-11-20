Clima en Sonora: Pronostican LLUVIAS para HOY jueves 20 de noviembre en la NOCHE

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para hoy jueves 20 de noviembre en la noche? Si es así, es mejor que conozcas el pronóstico del clima en Sonora, pues las autoridades están pronosticando chubascos con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en varias regiones de Sonora. TRIBUNA te comparte lo que señalan la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el último reporte de la Conagua, se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes y posibles descargas eléctricas en la región norte, este, sur y centro de Sonora. "Un nuevo frente frío 16 asociado con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera y una vaguada polar, se aproximará al noroeste de México, y en interacción con la corriente en chorro polar, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte) y Sonora (noroeste); descenso de las temperaturas, viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Baja California y Sonora; además, existen condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras del norte de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango", dice el SMN.

Para hoy por la noche se pronostican lluvias y posibles descargas eléctricas en Sonora

¿Cómo se espera que sea el clima para mañana viernes 21 de noviembre?

Para mañana viernes 21 de noviembre en Sonora se tendrá cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Sonora (en la región noroeste); las lluvias antes mencionadas estarán acompañadas con fuertes rachas de viento, así como reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Por la mañana se espera un ambiente muy frío a gélido con heladas en sierras de Sonora, y fresco en Sinaloa. Por la tarde, ambiente fresco en Sonora. Viento de dirección variable de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h. Además, se pronostica la posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora. Recuerda que si quieres conocer el reporte del clima a lo largo del día, debes consultar TRIBUNA a lo largo del día.

Con nuestro #VideoPronóstico vespertino podrás mantenerte informado sobre las condiciones #Meteorológicas que estarán presentes en las siguientes horas en el territorio nacional. pic.twitter.com/PkyidhNTbI — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua