Detienen a influencer en Hermosillo, identifican a sujeto que robó pipa y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Sorprendente granizada en Agua Prieta

La llegada de un nuevo Frente Frío a tierras sonorenses provocó una intensa caída de granizo en el municipio de Agua Prieta, además provocó lluvias en el municipio de Cajeme. Debido a la llegada de una tormenta invernal, para este jueves se prevé la posibilidad de caída de nieve/aguanieve en Cananea, Naco y Agua Prieta.

Identifican a sujeto que robó pipa y provocó caos en Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE Sonora) identificó al sujeto que robó una pipa y provocó un caos en la zona hotelera de Hermosillo. Se trata de Miguel Ángel 'N', quien dio positivo a consumo de droga tras su detención

Detienen a conocido influencer sonorense

Luis Isaac, influencer conocido por grabar videos de comida, fue detenido en Hermosillo durante un operativo después del asesinato de un policía municipal. El creador de contenido fue arrestado junto a varios hombres y una mujer, a quienes les aseguraron más de 30 envoltorios de presunta metanfetamina

