Durazo resalta avances de IMSS-Bienestar en 2025; con aumento de 400% en consultas médicas

Hermosillo, Sonora.- El sistema de salud IMSS-Bienestar avanza en Sonora con importantes resultados durante 2025, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño durante una reunión que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum.

En este periodo se han otorgado un millón 175 mil 259 consultas médicas generales, 243 mil 053 consultas de alta especialidad y más de 20 mil cirugías, lo que representa un incremento del 400 por ciento en la atención a las y los sonorenses que no cuentan con seguridad social, con respecto a años anteriores. El mandatario estatal señaló que este crecimiento es gracias al trabajo conjunto entre el Gobierno de Sonora y la Coordinación Estatal de IMSS-Bienestar, orientado a garantizar servicios gratuitos y de calidad para quienes más lo necesitan.

Salimos de la reunión con nuestra Presidenta @Claudiashein, y con mis compañeras y compañeros Gobernadores para revisar los avances de IMSS Bienestar.



En 2025 hemos logrado un incremento cercano al 400% en la atención a la población sin seguridad social y consolidamos a Sonora… pic.twitter.com/LcAPs5kUxG — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 19, 2025

Resaltó que, como parte de estos avances, se pusieron en marcha dos Laboratorios Estatales de Estadística, un modelo único en el país que ha mejorado la calidad, precisión y oportunidad en el análisis de información en salud. Esta innovación, dijo, ha sido clave para optimizar recursos, orientar acciones y fortalecer la toma de decisiones operativas en toda la red de atención. Durazo Montaño reconoció también el esfuerzo del personal médico, de enfermería y de todas las unidades IMSS-Bienestar, quienes continúan trabajando para mejorar la capacidad de respuesta y ampliar el acceso a servicios esenciales.

Entre 2026 y 2028, se tienen contempladas varias obras de IMSS-Bienestar con una inversión de 448.3 millones de pesos: construcción del Hospital Comunitario en Miguel Alemán; ampliación del Hospital Comunitario en Ures; Centro de Rehabilitación para Personas con Discapacidad en el Centro de Salud de Cumpas; mejoramiento del Centro Oncológico Infantil y Unidad de Quemados Infantil; sustitución del Hospital de Salud Mental Cruz del Norte.

Fuente: Tribuna del Yaqui