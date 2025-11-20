Empresarios del sur de Sonora expresan preocupación por cierre de carreteras y aduanas

Ciudad Obregón, Sonora.- Con preocupación por el impacto que pudiera tener el cierre total carretero y de aduanas anunciado por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas, tomaron algunos organismos empresariales del sur de Sonora.

Gustavo Cárdenas García, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Obregón, expresó que respeta plenamente el derecho de los ciudadanos a ejercer la libre expresión y a participar en manifestaciones pacíficas.

Yo pienso que se deberían tomar otro tipo de medidas para no afectar a terceros, pues por la carretera federal circula mucha gente que va a hospitales, ambulancias, transportes de pasajeros y la repercusión será no solo económica, sino también física, porque cuánta gente viene, por ejemplo, de emergencia aquí al hospital de especialidades y que esté bloqueada la carretera, eso pone en riesgo vidas", apuntó.

Francisco Fernández Jaramillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) en Ciudad Obregón, también compartió su postura respecto al tema, destacando la importancia de escuchar y considerar diversas opiniones dentro de la comunidad empresarial y social.

Sí nos tiene preocupados porque el impacto puede ser realmente muy importante; claro que dependerá de la duración de la protesta y bloqueo, pero cualquier día que se pierde en este momento es de alto impacto, pues mucho tiene que ver la temporada; estamos en el cierre de año y muchas empresas están inventariando tanto en producto terminado, de insumos y materia prima", señaló.

Detalló que algunas empresas se anticipan a los aumentos del próximo año y cierres vacacionales por época navideña, por lo que resultará muy perjudicial para muchas empresas no poder contar con el abastecimiento vía terrestre, que es como la gran mayoría de las empresas industriales mueve sus productos.

Por su parte, María Eugenia García, presidenta del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias (CCME) capítulo Sonora, manifestó su coincidencia con la postura de preocupación expresada por otros líderes locales.

Expresamos nuestra preocupación ante el paro nacional de carreteras anunciado, reconocemos la importancia de esas actividades esenciales que sostienen el desarrollo de nuestro país y entendemos que sus demandas, sin embargo, preocupa el impacto que esta medida pudiera generar en la vida cotidiana y en la economía de las familias mexicanas", dijo a TRIBUNA.

Para el 24 de noviembre se programó un cierre total de la carretera, organizado por diversas agrupaciones de transportistas y productores agrícolas, quienes buscan visibilizar sus demandas y preocupaciones ante las autoridades.

Fuente: Tribuna del Yaqui