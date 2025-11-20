Gobierno de Sonora propone crédito para modernizar carretera a Kino; se pedirán 1,500 mdp

Hermosillo, Sonora.- La solicitud de crédito que contempla el proyecto de presupuesto del Gobierno del Estado para el 2026 por hasta 1,500 millones de pesos servirá para financiar la ampliación a cuatro carriles de la carretera que va de Hermosillo a Bahía de Kino, aseguró Omar del Valle Colosio.

El diputado integrante de la comisión de Hacienda en el Congreso del Estado dijo que la solicitud de un crédito por hasta 1,500 ??????? millones de pesos a largo plazo es para financiar obras, pero también para la reestructuración de deuda del Gobierno de Sonora.

Omar del Valle Colosio dijo que otras obras a ejecutar con el mencionado crédito, además de la primera etapa de la ampliación de la carretera, son el culminar con el proyecto del Bosque Urbano de la Sauceda, así como la modernización de la Laguna del Náinari en Ciudad Obregón.

"Relacionado con el presupuesto del 2026, el Gobierno del Estado está proponiendo un crédito por hasta 1,500 millones de pesos, pero en conjunto, todo el financiamiento para el próximo año es menor al financiamiento del 2025; eso significa finanzas más sanas, más transparentes y más eficientes", dijo. Dijo que, de aprobar la solicitud de crédito, deberán considerar las tasas de interés más bajas, el periodo del plazo y la flexibilidad de pago.

Fuente: Tribuna del Yaqui