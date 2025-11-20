Inician trabajos de rehabilitación del colector Centenario para mejorar el drenaje en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El Organismo Operador Municipal del Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Navojoa (Oomapasn) dio inicio a los trabajos de rehabilitación del colector Centenario, uno de los puntos críticos del drenaje en la ciudad.

Las autoridades informaron que actualmente el personal del área técnica del organismo se encuentra realizando los trabajos de excavación preliminar para conocer el estado real de la tubería y proceder a sustituir los tramos colapsados.

Dependiendo de los resultados del sondeo, comenzaremos con las obras correspondientes para garantizar un funcionamiento seguro del sistema. También avanzamos con el retiro del material de arcilla y el sondeo del colector Matamoros", señaló la directiva del organismo operador.

Por ello, las autoridades pidieron precaución al transitar por las zonas de trabajo, ya que estos tardarán un tiempo prolongado pero necesario para mejorar la infraestructura hidráulica de Navojoa.

Fuente: Tribuna del Yaqui