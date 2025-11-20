Inversionistas muestran interés en Cócorit ante posibilidad de convertirse en Pueblo Mágico

Cócorit, Sonora.- Ante la posibilidad de que la comisaría municipal de Cócorit pudiera entrar al programa con la denominación de Pueblos Mágicos, diferentes inversionistas han demostrado interés en instalarse en la mencionada comunidad. Lo anterior fue dado a conocer por la titular de la comisaría Rosalía Sortillón Moreno, quien manifestó que debido a dicha situación hay inversionistas que están volteando hacia la mencionada comunidad para instalar sus empresas.

Agregó que para que Cócorit pueda ser catalogado como Pueblo Mágico, debe contar con ciertos requisitos como tener un banco, un hotel y un mercado de abastos, entre otro tipo de establecimientos.

Ahorita está cerrado eso, pero sí nos falta aquí y nos falta mucha infraestructura; nos faltaría un hotel, un banco, mercado de abastos, o sea, sí nos faltan varias cosas", indicó Sortillón Moreno.

Sin embargo, la funcionaria municipal comentó que se tiene conocimiento de inversionistas que han demostrado su interés para invertir recursos en la construcción de un hotel en la mencionada comunidad indígena.

Indígena Olea, director de comisarías y delegaciones en el municipio de Cajeme, quien indicó que sí hay interés por invertir en Cócorit, y agregó que el proceso de otorgarle a esta comunidad el distintivo o categoría de Pueblo Mágico es un proyecto que se traía desde la pasada administración.

Ahorita, como comentó la comisaria, está en proceso. Esto no obstante, desde la administración pasada también estaban empujando este proyecto; también el comisario anterior tenía ese proyecto", afirmó.

El funcionario municipal comentó que aquellas empresas que deseen instalarse en la mencionada localidad deberán cumplir con ciertos requisitos en materia de infraestructura, debido a que deberán ajustar su imagen institucional para conservar los rasgos arquitectónicos del pueblo.

Finalmente, López Olea expresó que espera que sea para el próximo año 2026 cuando este proyecto pudiera consolidarse. Siete mil habitantes son los que tiene la comunidad indígena de Cócorit; se espera que pronto reciba la categoría de Pueblo Mágico.

Fuente: Tribuna del Yaqui