Llegará NUEVO Frente Frío a Sonora HOY: Advierten LLUVIAS fuertes y heladas este jueves

Hermosillo, Sonora.- Quienes viven o viajan por Sonora deberán mantenerse atentos al pronóstico del clima de este jueves 20 de noviembre de 2025. Las condiciones atmosféricas serán inestables desde temprano, con lluvias, viento fuerte y temperaturas frías en distintos puntos del estado. Consultar el reporte del tiempo antes de salir será clave para evitar riesgos en carretera o en actividades al aire libre. ¡Aquí la información completa!

Así será el clima en Sonora este jueves

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la actualización de The Weather Channel, este jueves Sonora estará bajo los efectos del Frente Frío número 15, un sistema que interactúa con una vaguada polar y la corriente en chorro, lo que generará un día marcado por nublados, precipitaciones y cambios bruscos de temperatura.

Así será el clima en Sonora este jueves. Foto: Conagua

Desde las primeras horas del jueves el estado presentará un ambiente muy frío, especialmente en municipios del norte y zonas serranas. Localidades como Heroica Nogales, Magdalena de Kino, Agua Prieta, Naco y Nacozari de García amanecerán con temperaturas bajas y cielo nublado, además de lluvias fuertes que podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros. En áreas montañosas persistirá la posibilidad de caída de nieve o aguanieve, por lo que se recomienda extremar precauciones en caminos rurales.

El viento será otro factor relevante: desde temprano se registrarán rachas que podrían alcanzar entre 50 y 70 kilómetros por hora, principalmente en zonas del norte y noreste. Durante la tarde se mantendrá el cielo medio nublado a nublado en buena parte de Sonora, con lluvias intensas en municipios del norte y oriente. Sonoyta, Nogales, Agua Prieta, Caborca y Villa Pesqueira presentan condiciones para tormentas con actividad eléctrica, acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

Mientras tanto, en ciudades como Hermosillo, Guaymas, Ciudad Obregón y Puerto Peñasco el clima será más variable, con lapsos de sol y temperaturas frescas que no alcanzarán valores altos. En estas zonas el viento también será notable, con rachas moderadas a fuertes que pueden levantar polvo y afectar zonas abiertas.

Para la noche, el Frente Frío continuará influyendo en el estado, dejando un ambiente frío a muy frío en municipios del norte. Las lluvias podrían disminuir en intensidad, aunque no se descartan chubascos aislados en la región noreste. Para la noche de este día se prevé el ingreso de un nuevo Frente Frío en el noroeste.

En el sur de Sonora, especialmente en Ciudad Obregón, Huatabampo y Guaymas, se espera un cielo parcialmente despejado y temperaturas más templadas en comparación con el resto del estado, aunque también descenderán conforme avance la noche. El viento persistirá en gran parte del territorio sonorense, por lo que se recomienda evitar circular en tramos donde se formen tolvaneras o la visibilidad disminuya.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)