¿Prevén LLUVIAS en Ciudad Obregón HOY? Así será el CLIMA Sonora este jueves 20 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Para quienes salen temprano a trabajar, llevar a los niños a la escuela o tienen actividades al aire libre, conocer el pronóstico del clima es clave para evitar sorpresas. Este jueves 20 de noviembre de 2025, Ciudad Obregón tendrá cambios notorios entre la mañana y la tarde, por lo que se recomienda revisar cómo evolucionará la temperatura y el cielo a lo largo de la jornada. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Ciudad Obregón HOY jueves 20 de noviembre

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la actualización de The Weather Channel, este jueves iniciará con ambiente fresco y cielo parcialmente nublado. Desde las primeras horas del día, entre las 5:00 y 8:00, se espera cielo con nubes y claros, acompañado de temperaturas de 16 a 17°C y vientos muy ligeros que oscilarán entre tres y 12 kilómetros por hora. El ambiente será fresco, sin presencia de radiación solar intensa, ya que el índice de rayos ultravioleta (UV) se mantendrá en nivel bajo.

Así será el clima en Ciudad Obregón este jueves. Foto: Conagua

Quienes salgan temprano podrían necesitar una prenda ligera para abrigarse, ya que el amanecer traerá una temperatura ligeramente más baja de lo habitual para la zona. A partir del mediodía las condiciones cambiarán notablemente. Para las 11:00 se prevé un cielo soleado y un aumento de la temperatura hasta 22°C, con una sensación de hasta 25 grados. Los vientos seguirán siendo tranquilos, entre seis y 18 kilómetros por hora..

Entre las 14:00 y 17:00 se alcanzará el periodo más cálido del jueves, con valores de 24°C. Durante estas horas, el sol estará presente de manera continua, aunque el índice UV será de nivel medio. Para la noche, el ambiente volverá a refrescarse. Alrededor de las 20:00 el termómetro bajará a 17°C, bajo un cielo completamente despejado y con vientos de ocho a 18 kilómetros por hora.

Más tarde, cerca de las 23:00, la temperatura descenderá hasta los 15 grados, manteniendo condiciones tranquilas y sin probabilidad de lluvia. Será una noche fresca, ideal para actividades al aire libre, pero también recomendable cargar algo de abrigo ligero si se planea permanecer fuera de casa durante varias horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)