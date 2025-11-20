Realizan ascensos de mandos militares de Sonora; Alfonso Durazo encabeza ceremonia

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, encabezó la ceremonia de ascenso de mandos militares de diferentes zonas de Sonora y también de la Guardia Nacional, como parte del reconocimiento de las labores de seguridad de las Fuerzas Armadas en la entidad.

La ceremonia se llevó a cabo en las instalaciones del 24 Batallón de Infantería, donde se condecoró a los ascendidos y se reconoció su labor y aporte a las labores de seguridad que se realizan en coordinación con los 3 niveles de gobierno. El teniente coronel de sanidad Ángel Neria Cahuantzi, durante la ceremonia, destacó que el reconocimiento al personal militar es una motivación para seguir en formación dentro de las Fuerzas Armadas y promover los valores cívicos a la comunidad desde el servicio a la patria.

Asistí a la Ceremonia de Ascensos y Condecoraciones 2025 del Ejército, Fuerza Aérea Mexicana y Guardia Nacional.



Reconozco profundamente el profesionalismo y la entrega de nuestras Fuerzas Armadas, su labor diaria fortalece la seguridad y la tranquilidad de las familias… pic.twitter.com/jJJtQddbsZ — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 20, 2025

"Es un día de profundo honor y satisfacción. Este ascenso no es solo un reconocimiento al trabajo realizado, sino un compromiso renovado con los valores que sostienen a nuestra institución: el esfuerzo, la dedicación y la entrega absoluta al servicio de la patria", manifestó.

El personal ascendido de inmediato superior son los mayores de sanidad y médicos cirujanos Ángel Neria Cahuantzi, Martín Ruiz Morales, José Manuel Echeverruiz y Óscar Alfonso Centeno Monge; así como el capitán primero cirujano dentista Jesús Ortega Morales.

Además, la capitán primero enfermera María del Carmen Palacios Martínez y el capitán primero de Infantería Óscar Raymundo Castillo Ramírez. También ascendieron el capitán segundo de la Fuerza Aérea, piloto aviador, Sergio Muñiz Gómez, y el capitán segundo especialista en electrónica de aviación, Flavio Giovanni Gómez Lora.

También en el evento, enfermeras y demás personal fueron reconocidas con la condecoración de perseverancia de cuarta clase por 15 años de servicio continuo al interior de las Fuerzas Armadas de México. Al evento acudió como invitado especial el gobernador Alfonso Durazo Montaño, así como autoridades estatales y federales.

Fuente: Tribuna del Yaqui