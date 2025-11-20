Sonora: Reconoce la SEC a docentes por desarrollo de prácticas educativas innovadoras

Hermosillo, Sonora.- Por presentar prácticas educativas innovadoras cuya calidad y originalidad contribuyen a la transformación de Sonora desde las aulas, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) reconoció a maestras y maestros de educación básica y media superior de la entidad.

Las y los integrantes del magisterio participaron en la convocatoria para el Reconocimiento a la Práctica Educativa 2025, impulsada por la Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm), en coordinación con las autoridades educativas estatales.

El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, destacó la visión y esfuerzo de las y los ocho participantes de educación básica, así como de las y los dos participantes de educación media superior, quienes obtuvieron los puntajes más altos y recibieron una medalla por parte de la dependencia.

También reconoció a otros 126 docentes que recibieron su medalla por compartir experiencias educativas de gran valor, que representan una oportunidad de mejora para el sistema educativo estatal y nacional.

Fuente: Tribuna del Yaqui