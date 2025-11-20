Tras una semana cerrado, el Mercado Municipal de Navojoa vuelve a recibir al público con seguridad mejorada

Navojoa, Sonora.- Tras permanecer cerrado durante una semana, el Mercado Municipal de Navojoa 'Manuel Ávila Camacho' abrió sus puertas de nuevo al público, una vez que se han solventado la mayoría de las irregularidades observadas por Protección Civil.

Sin embargo, las autoridades afirmaron que los trabajos de rehabilitación en el Mercado Municipal aún continuarán, pero a puertas abiertas, hasta que se logre tener un espacio 100 por ciento seguro, tanto para los comerciantes como para los visitantes.

El anuncio

Jorge Alberto Elías Retes, presidente municipal de Navojoa, realizó un recorrido junto a funcionarios municipales y la directiva de la Unión de Locatarios, para anunciar la reapertura del parián.

Acabamos de reaperturar el mercado municipal, con las mejores medidas de seguridad para locatarios y clientes. Gracias a todos por la paciencia y la confianza y los invito a consumir productos locales en nuestro mercado, así como apoyar a nuestros comerciantes", expresó el munícipe.

Por su parte, Irma Aurora González Agramón, presidenta de la Unión de Locatarios, agradeció el esfuerzo por parte del Ayuntamiento para solventar las observaciones realizadas por la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), tales como la instalación de extintores, detectores de humo, señalización, cambios de techos y derrumbe de marquesinas riesgosas.

Las autoridades invitaron a la población a visitar las instalaciones del Mercado Municipal y a apoyar a los comerciantes locales, quienes se han visto afectados por los más de ocho días de cierre. Sin embargo, agradecieron su paciencia, debido a que dichos trabajos ayudarán a construir un espacio más seguro para los trabajadores y consumidores.

Les agradecemos mucho la paciencia y la confianza a todos los locatarios, quienes esperaron el tiempo necesario para que todo el sistema de seguridad fuera instalado. Hicimos todo a marchas forzadas, pero todo va en buen camino… Agradecemos también al gobernador Alfonso Durazo por su apoyo", manifestó Elías Retes.

El Mercado Municipal de Navojoa permaneció ocho días cerrado, con el fin de poder solventar todas las irregularidades dentro y fuera del inmueble. Tras el cierre del parián, los comerciantes sacaron sus productos a los estacionamientos y banquetas para poder ofrecerlos al público y que las ventas no permearan durante el cierre de actividades.

#Sonora | Tras permanecer cerrado durante una semana por observaciones de Protección Civil, este jueves abrió sus puertas el Mercado Municipal de Navojoa ‘Manuel Ávila Camacho’ ? pic.twitter.com/EIoP0apkqv — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 20, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui