Cierran calles de Obregón por drenaje colapsado, 'levantan' a mujer en Hermosillo y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Tribuna Top 3 Sonora, viernes 21 de noviembre

IMSS-Bienestar registra avances significativos en 2025

El gobernador Alfonso Durazo tuvo una reunión con Claudia Sheinbaum y resaltó los grandes avances que ha tenido el sistema de salud IMSS-Bienestar en el estado. El mandatario estatal afirmó que ha incrementado un 400 por ciento la atención a las y los sonorenses sin seguridad social.

Comando 'levanta' a mujer en Hermosillo

Las autoridades del estado iniciaron una investigación debido a que se reportó la desaparición de Patricia Margarita Soto Romero, una comerciante de 37 años de edad que presuntamente fue víctima de un 'levantón' en la colonia Quintas del Sol, al sur de Hermosillo.

Bloquean calles en Ciudad Obregón por drenaje colapsado

Con sus vehículos particulares, vecinos cerraron el pase en calle Galeana en su esquina con el eje vial Coahuila, para manifestar su hartazgo debido al problema de drenajes colapsados. Los inconformes señalaron que desde la banqueta se están filtrando las aguas negras, problemática que lleva ya alrededor de un mes.

— Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui