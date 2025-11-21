Ciudad Obregón acoge foro sobre derechos político-electorales de personas con discapacidad

Ciudad Obregón, Sonora.- El municipio de Cajeme fue sede del foro denominado 'Socialización y Consulta Ciudadana en Materia de Derechos Políticos-Electorales de Personas con Discapacidad', como un espacio de diálogo, reflexión e innovación orientado a fortalecer la participación plena de las personas con discapacidad en los procesos democráticos.

Al respecto, María Eduviges Espinosa Tapia, diputada local y actualmente presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, comentó que este foro tiene el objetivo de dar cumplimiento a una jurisprudencia que conmina a los municipios y estados a que se cuente con una representación real en lo que respecta a las planillas, tanto de regidores, regidoras como diputados, de personas con discapacidad.

En ese sentido, los foros son para socializar la iniciativa que ya se llegó al pleno, está ahorita en comisiones y lo que queremos nosotros es recoger los sentidos, las propuestas y las observaciones que nos pueda dar el público en general, pero sobre todo las personas con discapacidad, que son quienes realmente nos pueden dar una certeza de que la legislación que se está impulsando sea en beneficio de ellos y ellas", destacó.

La congresista local destacó que hasta el momento se han llevado a cabo dos consultas y, para obtener la primera de ellas, se realizó en Hermosillo; una segunda fue la de Cajeme y, para el próximo 27 de noviembre, Nogales será la sede de una tercera edición de este foro, encaminado a garantizar los derechos político-electorales de las personas discapacitadas.

Que sean las personas con discapacidad quienes participen desde su experiencia personal, desde su situación, y que puedan ellas mismas formar parte de los diferentes cambios que se puedan dar legislativamente hablando", finalizó.

Se realizarán tres fotos de consulta con el propósito de conocer el sentir y las necesidades de las personas con discapacidad. Estas sesiones permitirán recoger información directa sobre sus experiencias, opiniones y retos cotidianos, lo que ayudará a diseñar programas, políticas y servicios más inclusivos y efectivos.

#Seguridad | TREMENDO ACCIDENTE: Se sube a la guarnición y choca monumento frente a la cascada de Ciudad Obregón uD83DuDCA5uD83DuDE98uD83DuDEA8https://t.co/pyz2RAM7tz — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 21, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui