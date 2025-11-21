Ciudad Obregón: Jóvenes universitarios organizan colecta de artículos de higiene para el Asilo San Vicente

Ciudad Obregón, Sonora.- Jóvenes universitarios, estudiantes del séptimo semestre de la licenciatura en pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y otras instituciones como el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), las escuelas secundarias 5 y 7 y Cultura de la Paz, organizan una campaña de recolección de artículos de higiene, cuidado personal y salud a favor del Asilo San Vicente.

Las y los jóvenes afirman sentirse profundamente comprometidos con su papel como futuros agentes de la educación, reconociendo la importancia de su formación y la responsabilidad que implica influir positivamente en las generaciones que están por venir.

Nuestra labor no se limita al trabajo en las aulas, sino que también implica apoyar a toda la comunidad que lo necesite, pues ayudar es una noble acción que nos distingue como seres humanos", comentan.

La colecta dio inicio el pasado 18 de noviembre y se tiene previsto que culmine el próximo 28 del presente mes, ofreciendo a la comunidad un período amplio para participar y contribuir.

Se recomienda donar artículos esenciales como pañales con pestañas, toallas húmedas, shampoo, cremas, gasas, guantes, antisépticos, entre otros. Estas donaciones son de gran ayuda para cubrir las necesidades básicas de quienes recibirán el apoyo, y contribuyen a mejorar su bienestar y calidad de vida.

