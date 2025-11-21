Ciudad Obregón tendrá mañana FRÍA y tarde CÁLIDA: Clima Sonora HOY 21 de noviembre

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, amanecerá con condiciones estables este viernes 21 de noviembre, pero a lo largo del día se presentarán variaciones que pueden influir en actividades al aire libre, traslados y exposición al sol. Si vas a trabajar, viajar o tienes pendientes fuera de casa, es recomendable revisar el pronóstico del clima para anticipar cambios de temperatura y niveles de radiación UV que podrían afectar la jornada. ¡Aquí toda la información!

Así será el clima en Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la información de The Weather Channel, el día iniciará con un ambiente fresco y cielo totalmente despejado. Conforme avancen las horas, la temperatura subirá rápidamente y el sol dominará gran parte de la tarde, seguido de una noche ligeramente más fría con presencia de nubes dispersas.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Durante las primeras horas de la mañana, entre las 6:00 y las 9:00 horas, la ciudad registrará entre 12 y 18°C, con cielo despejado. El viento será ligero, con dirección variable entre norte y noreste, sin ráfagas importantes. La radiación UV permanecerá baja en estas horas, por lo que aún no será necesario aplicar protector solar. Hacia las 11:00 horas, Ciudad Obregón alcanzará los 24°C, con sensación de 25, mientras el cielo mostrará intervalos de nubes sin probabilidad de lluvia.

El viento seguirá calmado, ahora en dirección sureste, y el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda usar bloqueador si se deberá permanecer bajo el sol. La tarde será la parte más cálida del día. A las 14:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 27°C, con sol pleno y sensación térmica estable. Aunque el viento aumentará ligeramente desde el suroeste, seguirá siendo moderado.

A pesar de que el índice UV descenderá durante la segunda mitad de la tarde, se sugiere evitar exposiciones prolongadas. Al caer la tarde y entrar la noche, alrededor de las 17:00, la temperatura bajará a 23 grados y se observará un cielo con nubes y claros, sin indicios de lluvia. El viento se mantendrá estable. Más tarde, cerca de las 20:00 horas, el ambiente será más fresco con 18 grados y un cielo parcialmente nublado.

Ya para las 23:00, el termómetro descenderá a 15 grados, acompañado de vientos muy suaves desde el este y condiciones estables durante el resto de la noche.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)