Clima en Hermosillo HOY: ¿Cómo estará el tiempo este viernes 21 de noviembre? Conagua informa

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este viernes 21 de noviembre de 2025 inicia con condiciones estables en Hermosillo, pero antes de salir es importante conocer cómo evolucionará el clima a lo largo del día para tomar precauciones, especialmente por los cambios de temperatura que se presentarán entre la mañana y la tarde. El ambiente arrancará frío, pero conforme avancen las horas el calor irá ganando terreno, aunque sin llegar a niveles extremos.

Así será el clima en Hermosillo este día

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y con los datos de The Weather Channel, la ciudad registrará un amanecer despejado, con temperaturas bajas y viento ligero del noreste. Entre las 07:00 y las 09:00 horas predominará el cielo soleado, con valores entre 10 y 14°C, por lo que el inicio del día será fresco. Hacia el mediodía, Hermosillo experimentará un incremento notable en la temperatura.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

Para las 11:00 horas, el termómetro podría ubicarse alrededor de los 20°C, todavía con cielo despejado y ambiente tranquilo. El viento cambiará ligeramente hacia el este, y el índice UV subirá a nivel medio, por lo que se recomienda usar protector solar si se permanece al aire libre. En el periodo de mayor calor, entre las 14:00 y las 17:00 horas, se espera un cielo totalmente despejado y temperaturas que alcanzarán entre 22 y 25°C de sensación térmica.

El viento será ligero desde el sur y el índice de rayos ultravioleta (UV) volverá a situarse en nivel medio, por lo que se aconseja tomar medidas de protección si se realizan actividades bajo el sol. Aun así, el ambiente será agradable, sin condiciones extremas ni riesgo de precipitaciones. Para la noche, el clima volverá a refrescar. Alrededor de las 20:00 horas, la temperatura descenderá a 17°C bajo un cielo despejado, acompañado de una brisa suave del sur.

Con el #VideoPronóstico del #SMNmx, infórmate de las condiciones del tiempo que prevalecerán este viernes, 21 de noviembre, en la República Mexicana ?? pic.twitter.com/6SS1l8CBWP — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 21, 2025

Ya por la noche avanzada, hacia las 23:00 horas, el termómetro bajará a 15 grados, con un escenario de nubes y claros, aunque sin probabilidad de lluvia. El índice UV será inexistente, como es habitual en la noche, por lo que no se requerirá ningún tipo de protección solar.

En general, Hermosillo tendrá un día estable: frío al amanecer, cálido por la tarde y nuevamente fresco por la noche. No se esperan lluvias ni cambios bruscos, pero sí se recomienda abrigarse temprano y mantenerse hidratado durante las horas más cálidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui