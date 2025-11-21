Clima en Sonora: Alertan por LLUVIAS durante las próximas TRES HORAS esta NOCHE de VIERNES 21 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- Para esta noche de viernes 21 de noviembre en la entidad se esperan lluvias durante las próximas tres horas, por eso TRIBUNA te presenta el pronóstico del clima en Sonora. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), también se estarían presentando heladas con caída de nieve o aguanieve; si quieres conocer todo el reporte completo, no dejes de leer los detalles aquí.

Según el último reporte de la Conagua, de 18:00 a 21:00 horas, es decir, las tres próximas horas, de este viernes 21 de noviembre de 2025 se tendrán lluvias con chubascos para las regiones noroeste y norte de Sonora, así como caída de nieve o aguanieve para las zonas serranas. El boletín del SMN señala: "Durante esta noche y madrugada del sábado, el frente frío número 16 y la primera tormenta invernal de la temporada se localizarán sobre el noroeste mexicano y ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro), lluvias fuertes en Sonora (noroeste) y chubascos en Baja California Sur".

Se espera la primera tormenta invernal de la temporada

Se acerca tormenta invernal con lluvias y fuertes vientos: Conagua

Gilberto Lagarda, especialista de Conagua Sonora, señaló que el frente frío número 16 avanzará desde el noroeste del país impulsado por corrientes en chorro y una vaguada polar, y ambos sistemas darán origen a la primera tormenta invernal de la temporada, provocando un cambio significativo en el estado.

Desde este viernes se prevén lluvias moderadas y algunas fuertes en municipios como Caborca y San Luis Río Colorado. Para el sábado, el viento será uno de los principales elementos, con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora (km/h) en el norte y oriente, mientras que el centro y sur registrarán entre 50 y 70 km/h", dijo.

Lagarda contó que las lluvias continuarán durante sábado y domingo en la mayor parte del territorio, con menores probabilidades en el sur, y se esperan hasta menos 5 grados en la sierra.

¿Cómo se espera que sea el clima para mañana sábado 22 de noviembre?

De acuerdo con el SMN, se tendrá un cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Sonora (noroeste y norte), las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento, así como originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Además, se tendrá un ambiente frío con posible caída de nieve o aguanieve en sierras de Sonora.

Clima en Sonora para hoy viernes 21 de noviembre

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conagua