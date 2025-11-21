Comité Técnico del Ficoseg impulsa proyectos para fortalecer la seguridad y justicia en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Comité Técnico del Ficoseg realizó la cuarta Sesión Ordinaria y última de este año, para dar seguimiento a los acuerdos aprobados en la sesión anterior, así como la rendición del informe de actividades a noviembre.

El propósito del Ficoseg es administrar el fondo estatal que se forme con los recursos de la cuota adicional a la contribución del Impuesto Sobre Remuneraciones al Trabajo Personal de las empresas sonorenses que tengan más de 100 empleados. Así, conforme a la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos 2026 del Gobierno del Estado de Sonora, el recurso para el Ficoseg sería 967.6 millones de pesos, los cuales habrán de recaudarse durante el transcurso del siguiente año.

Con base en lo anterior, el Comité Técnico aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Ficoseg, cuyo principal destino será financiar proyectos relacionados con la seguridad, la justicia y la competitividad. Así, considerando el recurso recaudado durante 2025, sumado a lo presupuestado para el siguiente año, el monto para financiamiento de proyectos podría alcanzar los mil 800 millones de pesos.

Adicionalmente, en seguimiento a la Convocatoria 2025-1 para financiamiento de proyectos, se mostró un resumen de los proyectos presentados, los cuales continúan en proceso de integración por parte de los solicitantes. Cabe recordar que se trata de seis proyectos para adquisición de tecnología de videovigilancia y equipamiento, principalmente. Así como la implementación de un observatorio ciudadano enfocado en las niñas, niños y adolescentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui