En esta temporada invernal, el flujo de transmisión de Covid-19 se mantiene bajo en Sonora

Hermosillo, Sonora.-Pese al inicio de la temporada invernal 2025-2026 desde la primera semana de octubre, el flujo de transmisión de Covid-19 se ha mantenido bajo, aseguró el secretario de Salud en Sonora, José Luis Alomía.

Hasta las primeras dos semanas del mes de noviembre, en Sonora se han confirmado 11 casos de Covid-19, con dos hospitalizaciones, con un ligero incremento respecto a la misma temporada del año en 2024, cuando se tenían confirmadas cuatro atenciones.

José Luis Alomía dijo que hasta el momento en Sonora no se han confirmado casos de influenza, tampoco por otras enfermedades de la temporada como son la hipotermia, la intoxicación por monóxido de carbono o quemaduras.

El funcionario invitó a la comunidad a aplicarse la vacuna contra el Covid-19 e influenza, así como la del neumococo, especialmente a los grupos de riesgo, como mujeres embarazadas. 800 mil dosis se tienen disponibles de las vacunas en los diferentes puestos de vacunación y centros de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui