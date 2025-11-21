En San Ignacio Río Muerto: Fortalece Durazo la infraestructura hidroagrícola en el sur de Sonora

San Ignacio Río Muerto, Sonora.- En respuesta a las demandas de agricultores de San Ignacio Río Muerto que por décadas estuvieron en el abandono, el gobernador Alfonso Durazo Montaño supervisó la primera etapa concluida de la línea de conducción para agua de riego y el avance de la segunda fase, como parte del programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola para contar con más y mejores obras para la actividad productiva.

Durante una gira de trabajo por San Ignacio Río Muerto, el mandatario estatal constató el avance de la obra de la línea de conducción y descargas que se ejecuta en dos etapas, y que contempla la construcción de mil 880 metros de infraestructura hidráulica para operar el pozo a su máxima capacidad.

A través de inversión hídrica, el gobernador Durazo Montaño apuesta por la mejora en la eficiencia en la conducción y disposición del recurso hídrico para la agricultura en el sur de la entidad.

Me siento personalmente muy cerca de todas, todos aquellos que se dedican a esta actividad, porque fue la actividad que tuvo mi padre en sus 100 años de vida, y esto es lo que nos dio a nosotros de comer y me permitió a mí salir adelante, y así como yo quiero que salgan adelante sus hijos, en ese objetivo me van a encontrar, invariablemente, a su lado", indicó.

En una primera etapa se invirtieron un millón 289 mil 321.29 pesos, con un beneficio para 15 personas; mientras que la segunda etapa, que muestra un avance del 60 por ciento, requirió un recurso de un millón 379 mil 303.50 pesos.

El próximo año iniciará la operación de la segunda etapa para ampliar el área de siembra y fortalecer la producción agrícola de este ejido, que por años estuvo en el abandono.

El gobernador Durazo Montaño mencionó que, ante la situación de escasez de agua en la entidad, continuará con el respaldo absoluto al sector primario con apoyos e inversión en infraestructura para tener un mejor aprovechamiento del recurso hídrico.

Hoy en San Ignacio Río Muerto supervisé la primera etapa de casi 2 km de nueva infraestructura hidráulica, que construimos con el apoyo de CONAGUA, el gobierno municipal y la Dra. @Claudiashein, a quien agradezco profundamente su respaldo para impulsar proyectos que fortalecen a… pic.twitter.com/n82MDxWtCf — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) November 22, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui