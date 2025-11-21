Gobierno de Estados Unidos emite recomendaciones para sus ciudadanos en su paso por Sonora

Hermosillo, Sonora.- El Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo emitió una serie de recomendaciones por esta temporada de invierno, para viajeros americanos que vayan a destinos turísticos en México, donde se incluyen puntos de Sonora.

De acuerdo al comunicado emitido por el Gobierno de los Estados Unidos, las recomendaciones incluyen los principales puntos turísticos, donde se incluyen dos de Sonora: Puerto Peñasco y San Carlos, Nuevo Guaymas.

Las recomendaciones emitidas a los ciudadanos de Estados Unidos son mantener el pasaporte y permiso de entrada (FMM) en un lugar seguro, llamar al 911 en caso de emergencia; aunque puede haber operadores de habla inglesa disponibles, lo mejor es buscar la ayuda de un hablante hispana para realizar la llamada.

También si necesita asistencia en carretera en una autopista federal de peaje, llamar a los Ángeles Verdes marcando al 078 desde un teléfono en México, un plan de seguro médico que cubra en México o la compra de un seguro de viaje, así como informar a amigos y familiares de los planes de viaje, especialmente si se viaja solo.

Además, advirtió en su comunicado la posibilidad de encontrarse con puestos de controles legales por parte de la Guardia Nacional, militares o policía. También pueden encontrar ilegales creados por criminales para detener a rivales.

Fuente: Tribuna del Yaqui