Navojoa registra drástica reducción de infracciones por no usar casco gracias a operativos

Navojoa, Sonora.- De acuerdo a las estadísticas de la Comisaría de Seguridad Pública, las faltas a la Ley de Tránsito por no portar el casco de seguridad se han reducido hasta un 500 por ciento durante el último mes, como resultado del operativo para prevenir resultados fatales en caso de accidentes.

Según el Informe mensual del Ayuntamiento de Navojoa, en su página número 125, se reveló que durante el mes de octubre se realizaron solo 10 detenciones de motociclistas por no portar el casco, mientras que en el mes anterior se habían reportado 104 detenciones.

Los avances

Lázaro Ariel Parra Portillo, comisario de Seguridad Pública, mencionó que esta reducción en cuanto al número de infracciones, así como de detenciones de motocicletas, se debe a que la ciudadanía ha tomado mayor conciencia respecto a la importancia del uso del casco, lo cual pudiera representar la vida o la muerte en caso de un accidente.

Ha bajado el índice de multas porque la gente ya trae más el casco… Ahorita de las 40 o 60 multas que hacíamos, ahora se hacen 10 o cinco; la gente ya tiene más conciencia en ese tema y se está trabajando mucho en ello", indicó.

Parra Portillo informó que por el momento no se les está exigiendo a los motociclistas que cuenten con placas, debido a que muchos de ellos mantienen un adeudo con la Agencia Fiscal, lo cual se ha convertido en un problema social muy grande.

Sin embargo, el comisario aseguró que lo que sí se exigirá a partir del 30 de noviembre es la portación de la licencia de motociclista; además de impartir un curso previo en las instalaciones de Seguridad Pública para garantizar que cada joven conozca el uso y manejo correcto del vehículo.

De acuerdo a las estadísticas de Seguridad Pública, se estima que al menos cinco accidentes vehiculares se registren cada semana en el municipio de Navojoa, los cuales en un gran porcentaje terminan con resultados trágicos. Al menos, un 80 por ciento de los accidentes vehiculares en el municipio de Navojoa son protagonizados por motociclistas.

