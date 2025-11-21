Primera Tormenta Invernal en Sonora: ALERTA por frío, lluvias y nieve HOY viernes 21 de noviembre

Hermosillo, Sonora.- La Primera Tormenta Invernal de la temporada llega este viernes 21 de noviembre y pondrá bajo vigilancia a gran parte de Sonora. Si planeas salir temprano, viajar por carretera o trabajar al aire libre, es importante revisar el pronóstico del clima de esta jornada, pues se anticipan cambios bruscos de temperatura, rachas fuertes de viento y posibilidad de nieve o aguanieve en zonas serranas. ¡Aquí toda la información!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, el nuevo Frente Frío número 16 (vinculado con una circulación ciclónica en altura y una vaguada polar) se combinará con las corrientes en chorro para provocar efectos invernales desde la mañana y hasta la noche en el estado gobernado por Alfonso Durazo Montaño.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

El amanecer de este viernes se presentará con cielo medio nublado a nublado y ambiente frío a muy frío en las zonas montañosas. Las sierras del norte y noroeste estarán entre los primeros puntos con condiciones para caída de nieve o aguanieve debido al ingreso de aire polar. En ciudades como Hermosillo, Nogales, Agua Prieta y Caborca se espera un ambiente fresco, con temperaturas aún bajas y viento variable entre 20 y 30 kilómetros por hora, generando sensación térmica menor.

Clima en la tarde: lluvias fuertes y rachas intensas

Durante la tarde, el contraste térmico será notable. El norte de Sonora mantendrá un ambiente fresco a templado, mientras que hacia el centro y sur del estado el clima será más cálido. Sin embargo, el punto clave serán las lluvias puntuales fuertes en el noroeste, que podrían llegar acompañadas de rachas de viento de 40 a 60 kilómetros por hora. Estas condiciones aumentan el riesgo de crecida de ríos y arroyos, deslaves en caminos serranos e incluso encharcamientos en zonas urbanas.

La visibilidad también podría verse reducida en carretera, por lo que se recomienda a conductores extremar precauciones.

Hacia la noche, el paso de la Tormenta Invernal mantendrá el cielo nublado en gran parte del estado. Persistirá la probabilidad de nieve o aguanieve en sierras del noroeste y continuará el descenso de temperatura. El viento seguirá oscilando entre 20 y 30 kilómetros por hora con rachas superiores, especialmente en municipios del norte. En áreas urbanas del centro y sur, el ambiente será fresco, mientras que en zonas altas el frío será más severo.

¿Por qué se forma esta Tormenta Invernal?

La combinación del Frente Frío 16 con la vaguada polar y las corrientes en chorro (polar y subtropical) provoca un descenso marcado de temperaturas y la entrada de humedad que favorece las nevadas. Además, el Frente Frío 15 en el noreste del país continúa interactuando con el chorro subtropical, potenciando las lluvias y vientos a nivel regional.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)