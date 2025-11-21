Sonora: Inaugura MAJA su Flagship Store en Distrito Nex en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- MAJA Sportswear abrió, en el corazón de Hermosillo, su cuarta tienda de la capital sonorense, con la que se consolida como la marca líder en México en ropa deportiva y de aventura.

Rafael González Rodríguez, propietario de la Flagship Store localizada en la zona hotelera, agradeció la presencia de familiares y amigos en la importante noche en la que se abrió la novena tienda MAJA en Sonora.

La marca que se inició con un grupo de amigos, con muchas ganas de trabajar, y vendiendo entre familiares y amigos, estamos cerca de abrir nuestra tienda número 100 en el país", indicó González Rodríguez.

En el corte del listón con el que se abrieron las puertas de la moderna tienda, participaron Gloria Freaner, Karla Rodríguez Freaner, Rafael González, Rafa González y el cantante Yahir, como invitado especial.

Como parte de las promociones de apertura en la tienda MAJA, se ofrece el 15 por ciento de descuento en todas las colecciones, incluida la línea de Checo Pérez, que se ha convertido en una de las más exitosas de la marca desde su creación.

Fuente: Tribuna del Yaqui